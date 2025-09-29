Президент Венесуэлы подписал указ о расширении своих полномочий в случае внешней угрозы

Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима внешней угрозы, который предусматривает особые полномочия для главы государства в случае внешней агрессии. Об этом сообщила вице-президент страны Дельси Родригес.

Она пояснила, что документ основан на статье 236 Конституции Венесуэлы и статьях 2 и 51 Устава ООН.

Введение такого режима связано с тем, что Соединенные Штаты в сентябре этого года неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения катеров, на которых якобы перевозились наркотики, возле побережья Венесуэлы. Кроме того, американские СМИ сообщают о возможных ударах по наркоторговцам внутри страны.

Ранее Мадуро заявил, что Вашингтон угрожает Венесуэле войной, а также пытается захватить ее природные богатства и установить марионеточное правительство. По его словам, сейчас страна сталкивается с угрозой войны в Карибском бассейне.