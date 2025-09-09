Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась

Фото: ТАСС/AP/Ariana Cubillos

Третья мировая война уже началась, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.

"Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась", – подчеркнул политик.

Лидер Венесуэлы отметил, что у США уже есть план данной войны "для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что часы Судного дня приближаются все ближе к полуночи, тогда как Россия активно старается не допустить начала ядерного конфликта.

Он добавил, что разговоры об угрозе третьей мировой войны стали уже будничными, что печально в условиях реваншистских настроений в Европе.