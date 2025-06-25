Лавров заявил, что часы Судного дня все ближе к полуночи

Фото: mid.ru

Часы Судного дня приближаются все ближе к полуночи, тогда как Россия активно старается не допустить начала ядерного конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он высказался об этом, выступая перед сотрудниками внешнеполитического ведомства Туркмении, преподавателями и студентами Института международных отношений МИД Туркмении.

"Глобальная безопасность – это, наверное, главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные часы Судного дня тикают", – цитирует главу российского МИД ТАСС.

Он добавил, что разговоры об угрозе третьей мировой войны стали уже будничными, что печально в условиях реваншистских настроений в Европе.

"Как будто двух мировых войн, не говоря о менее значительных конфликтах в предыдущие столетия, лидерам нынешнего Европейского союза недостаточно", – отметил глава МИД РФ.

В начале текущего года ученые перевели стрелки символических часов Судного дня на одну секунду ближе к "ядерной полуночи". С этого момента часы показывают 89 секунд до полуночи. Это положение – самое близкое к полуночи за всю историю часов.

По мнению ученых, в 2024 году человечество еще сильнее приблизилось к катастрофе, тогда как лидеры и народы не сделали то, что нужно для смены этого курса. В частности, основную ответственность за удержание мира от пропасти несут США, КНР и РФ.

