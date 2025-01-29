Песков назвал перевод стрелок "Часов Судного дня" отражением напряженности в мире

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Перевод стрелок "Часов Судного дня" ближе к "ядерной полуночи" отражает атмосферу напряженности в мире, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это же не Запад делает (перевод стрелок. – Прим. ред.), это делают некие ученые, некие организации ученых. Это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире", – сказал политик, отвечая на вопрос, может ли ситуация с этими часами быть частью нагнетания обстановки со стороны западных стран.

Песков признался, что атмосфера "чрезвычайно напряженная", а число горячих конфликтов в мире зашкаливает. Потому поводы для опасений есть, подчеркнул он.

Ученые перевели стрелки "Часов Судного дня" 28 января. В данный момент они показывают 89 секунд до полуночи.

В прошлом году положение стрелок осталось неизменным, однако 2025-м его поменяли из-за наращивания странами ядерных арсеналов, развала договоров о контроле над вооружениями и продолжающихся конфликтов, пояснил председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц.

По его мнению, на переводе стрелок также отразились недостаточные усилия в борьбе с климатическими изменениями и нехватка мер контроля в сфере передовых технологий.