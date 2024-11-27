Медведев заявил, что риски применения ядерного оружия высоки

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Риски применения ядерного оружия высоки, но это не значит, что они необратимы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya.

При этом политик уточнил, что в вопросе возможного применения ядерного оружия нужно исходить из сложившихся реалий. Зампред Совбеза отметил, что еще несколько лет назад он бы не поверил в это.

"Наша страна находится в состоянии войны, причем со всем западным миром. И поэтому мы будем исходить из тех документов, которые подписаны главой государства. А решение, конечно, здесь принимает верховный главнокомандующий, то есть президент страны", – добавил Медведев.

Медведев также прокомментировал удары американскими ракетами ATACMS по Брянской области, которые были нейтрализованы и не достигли цели. Зампред Совбеза РФ назвал эти события переходом за красные линии. Он предупредил, что любые удары по территории России являются неприемлемыми, поэтому будут пресекаться.

Политик заявил, что применение Украиной дальнобойных ракет, на которое последовала реакция России, переводит конфликт в гораздо более напряженную стадию. В свою очередь, он подчеркнул, что Москва уведомила США об использовании системы "Орешник" в рамках ответа киевскому режиму, чтобы не возникло международного конфликта.

Зампред Совбеза РФ также затронул тему завершения конфликта на Украине, уточнив, что в этом вопросе Россия может рассчитывать только на себя. Он подчеркнул, что об этом говорил 26 ноября Владимир Путин во время своего послания в связи с запуском гиперзвуковой ракеты.

"Мы рассчитываем только на себя и с точки зрения нашей обороноспособности, с точки зрения судьбы этого конфликта и нашей несомненной победы в этом конфликте, и с точки зрения выстраивания отношений с другими странами", – отметил Медведев.

Зампред Совета безопасности заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине он смотрит на новую администрацию США с определенными надеждами. Медведев указал на то, что новый президент США Дональд Трамп является прагматичным человеком.

Ранее Медведев предупредил, что российская ракета средней дальности "Орешник" может нанести неприемлемый ущерб Европе. Он считает, что бомбоубежища в данном случае не помогут. Европа может только надеяться на российские предупреждения о пусках ракеты, уточнил он.

