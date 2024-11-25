Медведев заявил, что появление нового оружия изменило каноны войны

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Ход СВО на Украине показал, что появление новых видов оружия изменило каноны, тактику и стратегию войны. Об этом замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам политика, прежде всего это касается БПЛА. Однако то же самое в полной мере применимо и к целым видам другой техники, включая танки, самолеты, ракеты и другое вооружение, добавил он.

Медведев считает, что весь мир теперь будет учитывать боевой опыт РФ по противодействию дронам и другим техническим новинкам.

"Поскольку это касается не только того конфликта, который, к сожалению, сейчас у нас продолжается с Украиной и с государствами Североатлантического альянса, это касается теперь любого конфликта. И этот опыт будут учитывать все", – отметил замглавы Совбеза России.

Ранее Медведев предупредил, что российская ракета средней дальности "Орешник" может нанести неприемлемый ущерб Европе. Он считает, что бомбоубежища в данном случае не помогут. Европа может только надеяться на российские предупреждения о пусках ракеты, уточнил он.