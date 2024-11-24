Медведев заявил, что ущерб для Европы от ударов "Орешника" будет неприемлемый

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Ракета средней дальности "Орешник" может нанести неприемлемый ущерб Европе. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: сбить современными средствами невозможно", – заявил он.

Кроме того, Медведев предупредил, что бомбоубежища в данном случае не помогут. По его словам, Европа может только надеяться лишь на российские предупреждения о пусках ракеты. В связи с этим зампред Совбеза РФ посоветовал прекращать поддержку конфликта на Украине.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

После этого Украина ударила западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях. В связи с этим Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Владимира Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.

