Путин: при ударах "Орешником" мирных жителей Украины будут предупреждать заранее

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При использовании Россией таких систем, как "Орешник", мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявил Владимир Путин в ходе своего обращения.

"<...> мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны", – добавил президент России.

Ранее Путин сообщил, что Россия нанесла по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Путин также раскрыл некоторые характеристики "Орешника". Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов, 2,5–3 километра в секунду.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не информировала США или другие государства о применении гиперзвуковой ракеты "Орешник" по объекту оборонно-промышленного комплекса на территории Украины, поскольку такие обязательства не предусмотрены.