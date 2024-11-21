Песков заявил, что РФ не обязана была уведомлять о пуске ракеты средней дальности

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Россия не информировала США или другие государства о применении гиперзвуковой ракеты "Орешник" по объекту оборонно-промышленного комплекса на территории Украины, поскольку такие обязательства не предусмотрены, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности", – отметил Песков.

В беседе с РИА Новости он также подчеркнул, что Владимир Путин остается открытым для мирного урегулирования конфликта на Украине, о чем президент сообщил в обращении.

Путин выступил с обращением вечером 21 ноября. Он заявил, что Россия в ответ на действия Украины и Запада нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. "Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду, обратил внимание Путин.

Кроме того, он заявил о применении дальнобойного оружия Запада против России. Так, 19 и 21 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Российский лидер обратил внимание, что использование такого типа оружия без специалистов стран-изготовителей невозможно. Однако этот факт не повлияет на ход СВО, уверен Путин. На эскалацию конфликта Россия будет отвечать решительно и зеркально, он уже приобрел элементы глобального характера.