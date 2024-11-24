РИА Новости: СБУ пришла к блогеру Репичу, предупреждавшему об ударе "Орешником"

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приходили к украинскому блогеру и кандидату химических наук Глебу Репичу после его высказываний в эфире местного ТВ об ужасных последствиях удара ракетой "Орешник" по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

После визита правоохранителей Репич записал видео с извинениями, добавив, что не хотел никого пугать своими прогнозами.

Блогер неоднократно выступал с резкими заявлениями, озвучивая неутешительные для Украины прогнозы в рамках текущего конфликта. К примеру, он предполагал, что для полного уничтожения всех районов Киева было бы достаточно пяти новых ракет "Орешник", а шестой можно было бы "уничтожить пригород".

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.