Daily Mail: "Орешник" способен долететь до любого города Европы за 20 минут

23 ноября, 17:14Политика
Фото: x.com/Dmitry Medvedev
Российская баллистическая ракета "Орешник" способна достичь любого европейского города менее чем за 20 минут. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
"Экспериментальная гиперзвуковая ракета <…> может нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут", – говорится в сообщении.
По данным издания, при запуске ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, она долетит до Берлина за 11–12 минут, до Рима – за 13–14, до Брюсселя – за 14–15, до Парижа – за 15–16, а до Лондона – за 16–17.
"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.
В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".
Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.
Мировые СМИ выпустили материалы о российской баллистической ракете "Орешник"