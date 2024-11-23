Daily Mail: "Орешник" способен долететь до любого города Европы за 20 минут

Фото: x.com/Dmitry Medvedev

Российская баллистическая ракета "Орешник" способна достичь любого европейского города менее чем за 20 минут. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

"Экспериментальная гиперзвуковая ракета <…> может нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут", – говорится в сообщении.

По данным издания, при запуске ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, она долетит до Берлина за 11–12 минут, до Рима – за 13–14, до Брюсселя – за 14–15, до Парижа – за 15–16, а до Лондона – за 16–17.

"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.

В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.

