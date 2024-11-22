Шольц назвал "пугающей эскалацией" применение Россией "Орешника"

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "пугающей эскалацией" применение Россией ракеты средней дальности для удара по Украине, сообщает РИА Новости.

"Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Владимир Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", – сказал политик.

В то же время он повторил свою позицию касательно того, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Кроме того, по его словам, Берлин не разрешит Киеву применять свое оружие для поражения целей на территории России.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право наносить удары не только по целям на территории Украины, но и по объектам в странах, чьими вооружениями украинская армия решит атаковать российские территории. Президент подчеркнул, что Россия будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.