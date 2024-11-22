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22 ноября, 14:44

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Минобороны РФ: все боевые блоки ракеты "Орешник" достигли цели

Все боевые блоки ракеты "Орешник" достигли цели – МО РФ

Фото: телеграм-канал Kotsnews

Цель пуска ракеты баллистической средней дальности "Орешник" по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске достигнута, заявили в Минобороны России.

"Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", – подчеркнули военном ведомстве.

В результате все боевые блоки ракеты достигли объекта поражения.

ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на действия Украины и Запада 21 ноября Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Владимира Путина, в ходе удара прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности с названием "Орешник". Примененная ракета стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем, как "Орешник", мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.

Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако считает, что от удара ракеты "Орешник" будет трудно защититься. По словам военного эксперта, кадры взрыва указывают на то, что новое оружие оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Карако добавил, что разделяющие боеголовки ракеты очень маневренны, что усложняет задачу обороняющейся стороны.

ВС РФ применили ракетную систему средней дальности "Орешник"

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