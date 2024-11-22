Defense One: от удара "Орешника" будет чрезвычайно сложно защищаться

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Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако считает, что от удара ракеты "Орешник" будет трудно защититься, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Defense One.

По словам военного эксперта, кадры взрыва указывают на то, что новое оружие оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН). Об этом говорят вторичные ракеты, выпущенные с оригинальной ракеты, пояснил он. Карако добавил, что разделяющие боеголовки ракеты очень маневренны, что усложняет задачу обороняющейся стороны.

"Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача – поразить несколько целей, если они летят очень быстро, особенно если это баллистическая ракета средней дальности на возвышенной траектории", – заключил эксперт.

Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на действия Украины и Запада Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Владимира Путина, в ходе удара прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности с названием "Орешник". Примененная ракета стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем, как "Орешник", мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон обеспокоен пуском РФ гиперзвуковой ракеты "Орешник". Она также утверждает, что российская сторона заранее предупредила Вашингтон о планах провести тестовый запуск новой ракеты средней дальности. Уведомления были получены по каналам снижения ядерной опасности.

Между тем США заранее предупредили Украину и союзников о вероятности использования Москвой ракеты "Орешник". Вместе с тем Сингх не стала комментировать, какие меры Киев мог принять для подготовки к такому удару.