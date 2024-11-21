Пуск ракеты "Орешник" вызвал обеспокоенность в Пентагоне

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Пентагон обеспокоен пуском РФ гиперзвуковой ракеты "Орешник". Об этом заявила заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрина Сингх.

"Мы, определенно, этим обеспокоены, у нас пока нет оценки воздействия, но это определенно вызывает наше беспокойство", – приводит ее слова ТАСС.

Сингх также утверждает, что российская сторона заранее предупредила Вашингтон о планах провести тестовый запуск новой ракеты средней дальности. Уведомления были получены по каналам снижения ядерной опасности.

США, в свою очередь, заранее предупредили Украину и союзников о вероятности использования Москвой ракеты "Орешник". Вместе с тем Сингх не стала комментировать, какие меры Киев мог принять для подготовки к такому удару.

Россия в ответ на действия Украины и Запада нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. "Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду.

При использовании Россией таких систем, как "Орешник", мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, отмечал Владимир Путин.