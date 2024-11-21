Депутат Картаполов назвал заявление Путина предостережением Западу

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заявление Владимира Путина об обстановке в зоне СВО после ударов дальнобойным оружием по территории России является публичным предостережением Западу от дальнейших необдуманных действий. На это указал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с РИА Новости.

"Президент все сказал: емко, доходчиво и понятно для наших оппонентов", – добавил Картаполов.

Путин в ходе обращения к гражданам отметил, что Россия может ответно использовать оружие против других стран. По его словам, в зависимости от действий противника будет решаться вопрос о развертывании ракет средней и меньшей дальности.

Президент в своем выступлении указал на применение дальнобойного оружия против России. Так, 19 и 21 ноября Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

При этом Путин считает, что эти действия не повлияют на ход СВО. На эскалацию конфликта Россия будет отвечать решительно и зеркально.

