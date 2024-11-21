Песков заявил, что администрация США подливает масло в огонь украинского конфликта

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Администрация действующего президента США Джо Байдена подливает масло в огонь конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они продолжают подливать масло в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом, естественно, Украину как инструмент в своих руках в своей войне с Российской Федерацией", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков назвал "новой эскалацией" данные о применении ракет Storm Shadow по целям в России. По его словам, сложившаяся ситуация показывает "очень безответственную позицию", которую занимает уходящая администрация Байдена.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, есть ли у РФ подтверждения того, что против нее были применены британские ракеты Storm Shadow. Он подчеркнул, что данный вопрос является прерогативой российского военного ведомства.

О том, что Байден разрешил Украине пользоваться ракетами ATACMS для ударов по России, вечером 17 ноября сообщила газета The New York Times.

Затем Госдепартамент США подтвердил, что американский лидер разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться".

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был ликвидирован.

20 ноября издание The Times сообщило, что администрация Байдена одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ. По данным газеты, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не планируют делать официальные заявления по поводу ракет, чтобы не предоставлять Москве "стратегическое преимущество на поле боя".