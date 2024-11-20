Times: США одобрили применение Storm Shadow для ударов вглубь РФ

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Администрация президента США Джо Байдена одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По данным газеты, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не планируют делать официальные заявления по поводу ракет, чтобы не предоставлять Москве "стратегическое преимущество на поле боя". Как уточняется, в течение нескольких месяцев Лондон пытался получить у Вашингтона это разрешение.

Издание объяснило, что военные не смогут успешно использовать Storm Shadow без американских систем наведения.

Вместе с тем, по словам соратников Стармера, одобрение на применение ракет не изменит ход конфликта на Украине. При этом бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что использование Storm Shadow против РФ окажется мощным сигналом.

Ранее Госдеп США подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Утверждается, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться".

Тем временем глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что разрешение США на удары Украины по территории РФ соответствует международному праву. С его слов, такое заявление в ЕС относится к национальной компетенции.

