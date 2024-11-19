ООН выразила обеспокоенность после ударов ATACMS по Брянской области

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ООН выразила обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине. Такой комментарий сделал представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по Брянской области. Его слова передает ТАСС.

"Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации", – заявил Дюжаррик.

ВСУ в ночь на вторник, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Как сообщили в Минобороны России, пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был ликвидирован.

При этом в Генштабе ВСУ не подтвердили первое применение ATACMS для удара по России, указав, что не владеют такой информацией, так как США официально не подтвердили снятие ограничений для Украины. Однако глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель накануне подтвердил, что администрация США разрешила использовать ракеты дальностью до 300 километров для ударов по территории России.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что удары ракетами ATACMS по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Министр напомнил, что Россия официально опубликовала основы ядерной доктрины, и выразил надежду, что на Западе документ будут читать.

