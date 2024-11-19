Зеленский заявил о планах бить вглубь России ракетами ATACMS

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Украина планирует использовать западные дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Такое намерение высказал украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает ТАСС.

"У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS", – заявил украинский лидер.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Как сообщили в Минобороны России, боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был своевременно ликвидирован.

При этом в Генштабе ВСУ не подтвердили первое применение ATACMS для удара по территории России. В ведомстве заявили, что не владеют такой информацией, так как в настоящее время США официально не подтвердили, что сняли ограничения для Украины.

Однако накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

Глава МИД Сергей Лавров указал на то, что удары ракетами ATACMS по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Министр напомнил, что сегодня Россия официально опубликовала основы ядерной доктрины, и выразил надежду, что на Западе документ будут читать.

