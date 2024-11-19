Bloomberg: США не станут отвечать России на изменения в ядерной доктрине

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США не будут менять готовность ядерных сил в ответ на изменения в ядерной доктрине России, передает Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

Представитель администрации президента США заявил, что страна не видит в этом необходимости. Кроме того, государство не станет изменять свою ядерную доктрину.

Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз. Так, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на Россию.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что ядерное оружие выполняет функцию сдерживания, недопущения или предотвращения ядерной войны.