Лавров: Россия строго придерживается позиции недопустимости ядерной войны

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Россия строго придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20.

"Мы убеждены, что ядерное оружие – это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны", – цитирует главу МИД ТАСС.

Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз. Так, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на Россию.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ по новой ядерной доктрине.

Он также подчеркнул, что Россия рассматривает применение ядерного оружия только как крайнюю вынужденную меру. По его словам, Москва всегда придерживается ответственной позиции и принимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.

