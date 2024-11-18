Боррель подтвердил разрешение США на нанесение ударов Украиной вглубь России

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Администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Как он утверждает, данный вопрос обсуждался на встрече глав МИД Евросоюза.

"Почему администрация США приняла это решение сейчас, а не раньше, я не знаю", – добавил Боррель.

При этом глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что главы МИД ЕС еще не приняли решения об отмене ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России. По его словам, каждая страна должна будет сама решать, как поступать в данной ситуации.

Информация о разрешении президентом США Джо Байденом использовать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по России появилась вечером 17 ноября. По версии СМИ, ракеты могут использовать против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Предполагается, что Украина планирует нанести удары по территории России уже в ближайшие дни.

В Минобороны США и Белом доме не смогли подтвердить информацию о разрешении Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобное решение означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что ранее Владимир Путин четко сформулировал позицию России по поводу подобного развития событий.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил использование нового оружия в случае ударов вглубь России. Однако он призвал получить точный ответ на вопрос об ответе российской стороны у Минобороны.

