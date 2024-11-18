Песков заявил, что разрешение наносить удары по РФ означает новый виток напряженности

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Разрешение наносить удары вглубь российской территории означает новый виток напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль обратил внимание на публикации, в которых говорилось о разрешении ударов дальнобойными ракетами по России.

"Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", – сказал Песков.

Уходящая администрация США, добавил Песков, намерена предпринять шаги для продолжения провокации нагнетания напряженности на Украине.

"Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем чтобы продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", – подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что Владимир Путин уже четко называл позицию Москвы относительно подобных решений, касающихся ударов дальнобойным оружием по территории страны.

Глава государства ранее заявлял, что страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Он также подчеркивал, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ.

О том, что действующий президент США Джо Байден впервые дал разрешение на применение Киевом ракет ATACMS для ударов по России, сообщили СМИ вечером 17 ноября.

Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". В Пентагоне при этом отказались комментировать данную информацию.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подобные разрешения не анонсируются и "ракеты сами за себя скажут".