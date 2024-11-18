Зеленский прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал данные СМИ о том, что США впервые разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом пишет РБК.

Президент Украины заявил, что одним из главных пунктов плана победы страны является "дальнобойность" ее армии.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", – высказался он.

Информация о разрешении действующего президента США Джо Байдена Украине на применение ракет ATACMS для ударов по РФ появилась в СМИ вечером 17 ноября. Согласно их данным, ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". В Пентагоне, в свою очередь, отказались комментировать данную информацию.

Сразу вслед за Байденом аналогичное разрешение, по данным СМИ, дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.

Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал самый жесткий ответ. Он подчеркнул, что если данные источников СМИ подтвердятся, то США прямо признают свое участие в военном конфликте на Украине.