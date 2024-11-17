Слуцкий пообещал жесткий ответ на разрешение США ударов ракетами ATACMS по РФ

Фото: John Hamilton/U.S. Army via AP

Возможное разрешение США на нанесение ударов ракетами большой дальности ATACMS по территории России неминуемо повлечет самый жесткий ответ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как кровавый Джо", – цитирует политика РИА Новости.

Он подчеркнул, что если данные источников СМИ подтвердятся, то США прямо признают свое участие в военном конфликте на Украине. Слуцкий напомнил, что Россия неоднократно предупреждала об этом на самом высоком уровне.

Кроме того, к разрешению, вероятно, подключатся и ресурсы НАТО, так как украинские военнослужащие не в состоянии обеспечить применение такого рода вооружений, отметил дипломат.

"Курская область – суверенная территория России в международных признанных границах. Удары американскими ракетами вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, которая грозит обернуться гораздо более серьезными последствиями", – сказал депутат.

Слуцкий также указал на то, что администрация Байдена не может не понимать, что оставляет команде избранного президента США Дональда Трампа проблему урегулирования не только украинского конфликта, но и предотвращения глобального противостояния.

По информации СМИ, Байден впервые дал Украине соответствующее разрешение вечером 17 ноября. По словам источника, мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделились.

Утверждалось, что ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни.

Однако разрешение вряд ли учитывает все пожелания Киева. Предполагается, что оружие может быть задействовано в Курской области, однако все детали остаются засекреченными. Министерство обороны Штатов, в свою очередь, отказалось комментировать данную информацию.

Сразу вслед за Байденом аналогичное разрешение дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.