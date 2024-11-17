CNN: Трамп может использовать ослабление позиций Киева, чтобы завершить конфликт

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Избранный президент США Дональд Трамп может воспользоваться ослаблением позиций Украины на поле боя и ограниченную поддержку республиканского конгресса, добившись таким образом мирного соглашения между Киевом и Москвой, сообщает телеканал CNN.

Сейчас средний возраст бойцов ВСУ составляет 40 лет, выяснили авторы материала. По их словам, это свидетельствует о трудностях с пополнением личного состава. Кроме того, республиканцы в конгрессе скорее всего не поддержат продолжение значительных расходов на военную помощь Киеву.

Еще одним условием урегулирования конфликта, по мнению авторов статьи, станут возможное признание Крыма российским, частичный возврат территорий восточной Украины под контроль Киева, а также отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

В американской газете The Wall Street Journal ранее заявили, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Однако в Кремле статью назвали абстрактной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обезличенность всего материала и подчеркнул, что план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине.

Тем не менее, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, Трамп уже услышал "базис" киевской позиции по урегулированию украинского конфликта, и не стал выступать против него. Он также добавил, что с Украиной не сработает правило "садись и слушай", так как для Киева важен "справедливый мир".