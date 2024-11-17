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Страны Запада могут избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, если он будет мешать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

В данном случае он будет "ненужным рудиментом", высказался Смирнов в беседе с РИА Новости. Кроме того, по его мнению, без сторонней помощи президент Украины и его режим ничего собой не представляют.

Ранее Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп уже услышал "базис" киевской позиции по урегулированию украинского конфликта, и не стал выступать против него. Он также добавил, что с Украиной не сработает правило "садись и слушай", так как для Киева важен "справедливый мир".

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что вместо переговоров следует "объединить мир вокруг Украины", чтобы она находилась в "сильной позиции", однако предложил разработать стратегию, которая будет включать в себя "дипломатические дискуссии".

