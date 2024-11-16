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16 ноября, 20:56

Политика

Маск оценил "юмор" Зеленского после слов о том, что Трамп не принудит Киев к переговорам

Фото: ТАСС/АР/Matt Rourke

Американский предприниматель Илон Маск оценил "юмор" украинского президента Владимира Зеленского после его слов о том, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

"У него потрясающее чувство юмора", – написал Маск в социальной сети X.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп уже услышал "базис" киевской позиции по урегулированию украинского конфликта, и не стал выступать против него. Он также добавил, что с Украиной не сработает правило "садись и слушай", так как для Киева важен "справедливый мир".

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что вместо переговоров следует "объединить мир вокруг Украины", чтобы она находилась в "сильной позиции", однако предложил разработать стратегию, которая будет включать в себя "дипломатические дискуссии".

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