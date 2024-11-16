Зеленский заявил о желании РФ уничтожить Украину после слов Трампа о переговорах

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Глава Украины Владимир Зеленский после слов избранного президента США Дональда Трампа о переговорах, усомнился в том, что они закончат конфликт. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РБК.

"Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут. Он хочет уничтожить Украину", – высказался Зеленский.

При этом он заявил, что вместо переговоров следует "объединить мир вокруг Украины", чтобы она находилась в "сильной позиции", однако предложил разработать стратегию, которая будет включать в себя "дипломатические дискуссии".

Украинский президент также отметил, что политика команды Трампа позволит быстрее завершить конфликт, так как республиканец не раз обещал прекратить боевые действия за сутки.

Зеленский также подчеркнул, что Трамп уже услышал "базис" украинской позиции, и не стал выступать против него. Он заявил, что с Украиной не сработает правило "садись и слушай", так как для Киева важен "справедливый мир".

В американской газете The Wall Street Journal ранее заявили, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Однако в Кремле статью назвали абстрактной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обезличенность всего материала и подчеркнул, что план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине.