Лавров считает, что приход Трампа к власти не изменит отношение США к ситуации на Украине

Фото: kremlin.ru

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит отношение страны к военному конфликту на Украине и европейским делам, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве. Да и Евросоюз – это уже теперь то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане", – пояснил свою позицию политик в интервью журналистке Марине Ким, которое транслировалось на телеканале "Россия 1".

При этом министр заявил, что не знает, как Штаты будут осуществлять свои контрольные замыслы в новых условиях, так как существует множество разных способов.

Ранее в американской газете The Wall Street Journal заявили, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Однако в Кремле статью назвали абстрактной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обезличенность всего материала и подчеркнул, что план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине.