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Успех Украины сомнителен, следует прекратить предоставлять ей помощь, считает американский сенатор от Алабамы Томми Табервилл.

Однако, по его мнению, ВСУ по-прежнему остаются недостаточно укомплектованными.

"Мы выделили свыше 200 миллиардов долларов, и, похоже, ситуация для Украины складывается неблагоприятно. Я не поддерживал финансирование ни на цент", – передает Fox News его слова.

Политик добавил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп способен изменить сложившуюся ситуацию, однако для урегулирования конфликта необходимо будет пойти на уступки.

Между тем СМИ сообщали, что Украина может перестать получать материальную поддержку от Запада в связи с деятельностью "международной коалиции", стремящейся положить конец конфликту. Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Папа Римский могут остановить западную помощь Киеву.

Как выяснили журналисты, Папа Римский поддержал соглашение, которое позволит Трампу склонить украинского лидера Владимира Зеленского к территориальным уступкам.

