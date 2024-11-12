Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине после СВО

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Американский бизнесмен Илон Маск считает, что на Украине после завершения специальной военной операции необходимо будет провести аудит предоставленной ей помощи США.

Таким образом он ответил одной из пользовательниц его соцсети Х, которая заявила, что жители Америки имеют право знать, куда пошли их деньги.

Ранее Маск спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине благодаря плану избранного президента США Дональда Трампа. По информации СМИ, план республиканца заключается в создании демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта. Кроме того, Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

В Кремле подчеркнули, что подобные публикации в СМИ носят абстрактный характер, а излагаемый план больше похож на план самих журналистов по Украине. В Совфеде добавили, что такие инициативы США не являются обязательными к исполнению для России.