Рютте призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву, чтобы изменить ход конфликта

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Генсек НАТО Марк Рютте призвал Евросоюз и США совместно увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта". Об этом он заявил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

По его словам, необходимо сообща подтвердить приверженность долгосрочной поддержке Киева. Рютте добавил, что поддержка Украины отвечает интересам как Европы, так США и всего Индо-Тихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии.

Между тем The Independent сообщает, что избранный президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Папа Римский могут остановить западную помощь Киеву.

Отмечается, что Украина может перестать получать материальную поддержку от Запада в связи с деятельностью "международной коалиции", стремящейся положить конец конфликту. Как выяснили журналисты, Папа Римский поддержал соглашение, которое позволит Трампу склонить украинского лидера Владимира Зеленского к территориальным уступкам.

