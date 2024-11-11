Сын Трампа опубликовал видео о скором прекращении поддержки Украины

Фото: AP Photo/Allison Joyce

Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший опубликовал видео на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), в котором говорится о скором прекращении финансовой поддержки Украины со стороны Вашингтона.

В ролике, среди прочего, показываются кадры встречи Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они сопровождаются подписью: "Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки".

В данный момент видео уже не отображается на странице Трампа – младшего.

Действующая администрация США постарается выделить всю согласованную помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. Предварительно, речь идет о 6 миллиардах долларов, ресурсы планируют отправить Украине до 20 января.

По информации СМИ, Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине. Республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта и намекнул, что поддержал бы мирную сделку, при которой РФ "удержит ряд территорий".

Эксперты считают, что Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта с вероятностью до 95% будет оказывать давление на Киев, а не на Москву.