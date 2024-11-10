Белый дом заявил, что санкции не лишили Россию возможности проводить СВО

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Санкции не лишили Россию возможности проводить СВО на Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции", – сказал Салливан.

По его словам, США постараются выделить всю согласованную помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. Предварительно, речь идет о 6 миллиардах долларов, ресурсы планируют отправить Украине до 20 января.

Как отметил Салливан, в оставшееся время на посту главы государства Байден постарается донести до конгресса важность продолжения помощи Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. По мнению экспертов, Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта с вероятностью до 95% будет оказывать давление на Киев, а не на Москву.

По данным СМИ, администрация Байдена планирует срочно направить Киеву последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением Трампа в Белый дом.

Так, местные чиновники готовятся к прекращению поставок оружия Украине, когда Трамп вступит в должность президента.