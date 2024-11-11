WP: Трамп созвонился с Путиным и обсудил с ним конфликт на Украине

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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине. Об этом утверждает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе".

Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах с Путиным для обсуждения скорейшего урегулирования конфликта. В частности, будущий президент США намекнул, что поддержал бы мирную сделку, при которой российская сторона "удержит ряд территорий".

Официального подтверждения этой информации ни в США, ни в Кремле пока не было.

Издание The Wall Street Journal сообщало ранее, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Кроме того, согласно этому плану, Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Путин подчеркивал, что Россия настроена на создание условий для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем мирные переговоры должны быть на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле, а также с учетом текущих реалий сегодняшнего дня.