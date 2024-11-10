Депутат ГД Шеремет призвал Трампа признать российский статус Крыма

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом признать российский статус полуострова и прочих регонов, вошедших в состав РФ, передает РИА Новости.

По словам парламентария, такой шаг позволил был заложить основы для перезагрузки российско-американских отношений и мог бы стать "началом честного диалога".

Он также отметил, что администрации следующего президента Штатов не стоит "терять время и оглядываться" на режим украинского лидера Владимира Зеленского. Вместо этого Трампу следует признать демократический выбор граждан, которые решили жить в составе России, подчеркнул Шеремет.

При этом украинский президент заинтересован в продолжении вооруженной конфронтации, считает депутат. В связи с этим, по его мнению, киевский режим "будет до последнего дурачить администрацию Трампа" и искать вымышленные предлоги, чтобы отсрочить начала переговорного мирного процесса.

"США нужно сделать первый шаг навстречу установлению мира на Украине, Зеленский же на это не способен, иначе ему придется признать, что из-за его прихоти и предательства национальных интересов на верную смерть были отправлены сотни тысяч украинцев, а Украина получила миллионы искалеченных судеб и разруху", – заявил Шеремет.

По его словам, представителям США пора перестать тратить свои деньги и направлять оружие на поддержку киевского режима и "бесперспективную аферу, которую заварил на Украине нынешний президент США Джо Байден и его окружение".

Ранее старший советник и стратег Республиканской партии, к которой относится Дональд Трамп, Брайан Ланца заявил, что после возвращения политика к власти администрация США не будет поддерживать Украину в желании "вернуть Крым", поскольку это нереалистичная ситуация. Однако офис Трампа уже отрекся от этих слов.