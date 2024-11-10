Депутат Рады Дубинский: Зеленский "подставил" Трампа, продлив военное положение

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Украинский президент Владимир Зеленский "подставил" избранного президента США Дональда Трампа, продлив военное положение на Украине в день американских выборов, 5 ноября. Об этом написал в своих соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он указал на то, что 5 ноября глава Украины продлил военное положение в стране на 90 дней. Таким образом Зеленский создал серьезное препятствие для выполнения Трампом своих предвыборных обещаний по урегулированию украинского конлфикта.

"А как ты попробуешь (решить конфликт. – Прим. ред.), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал "не хочу и не буду", – приводит слова Дубинского РИА Новости.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Первый уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США.

Американский бизнесмен Илон Маск спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине благодаря плану Трампа.

По информации СМИ, план республиканца заключается в создании демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта. Кроме того, Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.