Фицо заявил о шоке Зеленского из-за победы Трампа

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Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах в США и на этом фоне боится прекращения помощи Украине, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в эфире общественного вещателя "Словацкое телевидение и радио".

По его словам, у украинского лидера отсутствует политический мандат, а страна под его руководством может существовать только за счет огромных зарубежных финансовых займов.

"Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел. Его звали президент Зеленский", – цитирует ТАСС Фицо, который наблюдал за президентом Украины на недавней встрече европейских лидеров в Будапеште.

Также Фицо выразил скептицизм, что Трамп сумеет реализовать свое обещание в течение суток добиться прекращения военного конфликта на Украине. По его словам, до 24 часов этот конфликт завершить очень сложно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преувеличением слова Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за одну ночь. Он отметил, что, если новая администрация США во главе с победившим на выборах Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. До этого он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, и причем сделать это всего за 24 часа.

