Премьер Польши Туск: США скоро объявят даты прекращения огня на Украине

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что США могут в ближайшее время объявить какие-либо условия в рамках урегулирования конфликта на Украине. В частности, ожидается декларация по дате прекращения огня. Об этом он сообщил "Польскому радио", комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа по Украине.

Помимо этого, также могут быть оглашены границы действия режима прекращения огня и гарантии безопасности для Украины. Вместе с тем Туск отметил, что план республиканца все еще находится на стадии подготовки.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", – приводит РБК слова Туска.

Польский премьер добавил, что решения по данному конфликту должны приниматься не только с участием Киева, но и европейских стран.

По данным зарубежных СМИ, команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Кроме того, согласно этому плану, Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, оказавший поддержку Трампу в предвыборной гонке, уже предрек скорое завершение конфликта на Украине благодаря плану политика.