Премьер Польши Туск назвал Трампа "более пророссийским" президентом США

Фото: ТАСС/IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS

Кандидат в президенты США Дональд Трамп кажется более пророссийским, чем действующий американский лидер Джо Байден. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Подходы к Путину, к России, к ситуации на Украине – одни у президента Трампа, другие у президента Байдена. Это достаточно очевидно", – сказал Туск.

Он также добавил, что это может иметь серьезные последствия. Однако Трамп "может удивлять решениями и маневрами", заключил Туск.

Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. До этого он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

Спустя время в американских СМИ появилась информация, что команда Трампа уже прорабатывает новый сценарий завершения украинского конфликта путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Помимо этого, по сценарию команды Трампа Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку в виде поставок оружия.