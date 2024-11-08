The Economist: Киев работает с двумя публичными сценариями урегулирования кризиса

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Украина работает с двумя сценариями завершения конфликта, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на журнал The Economist.



По данным издания, один из сценариев основывается на предложении кандидата в вице-президенты США Джеймса Ди Вэнса. Согласно этому варианту, боевые действия будут заморожены по текущей линии фронта, Украина же признает свой нейтральный статус без явных гарантий безопасности со стороны Запада.

Второй сценарий, предложенный бывшим американским госсекретарем Майком Помпео, предполагает увеличение военной и финансовой поддержки Киева, чтобы сдержать Россию и сохранить перспективу вступления Украины в НАТО.

Ранее в американской газете The Wall Street Journal заявили, что команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения украинского конфликта путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данную публикацию абстрактной. По его словам, в материале зарубежного издания "все обезличенное". И так называемый план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине, подчеркнул Песков.