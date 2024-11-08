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Цели СВО остаются прежними и касаются безопасности страны и ее граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможной корректировке требований Владимира Путина к Украине.

"Президент ни разу не говорил, что цели СВО меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интереса безопасности нашей страны, русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Путин не раз говорил об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и сама их вела в самом начале конфликта. Однако Киев по совету извне отверг взаимоприемлемый договор.

При этом, по данным СМИ, команда избранного президента США Дональда Трампа сейчас прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

В свою очередь, депутат Верховной рады Евгений Шевченко также призвал украинского президента Владимира Зеленского начать диалог с Россией о завершении конфликта. Он отметил, что если тот откажется начать переговоры, то такое решение за него примут западные союзники.