08 ноября, 13:58Политика
Песков заявил, что говорить о потеплении в отношениях РФ и США пока рано
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Говорить о потеплении в отношениях России и США рано, пока не последовали конкретные шаги к этому, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
За последнее время было несколько заявлений о будущем общении Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, однако, по мнению Пескова, пока это все преждевременно.
Ранее пресс-секретарь президента России предположил, что Путин и Трамп могут пообщаться еще до инаугурации нового главы США.
В то же время Трамп заявил, что пока не говорил с Путиным, но возможность допускает. Политик добавил, что после победы на президентских выборах он уже пообщался примерно с 70 мировыми лидерами.
Между тем зарубежные СМИ пишут, что 47-й президент США должен будет первым предложить России провести переговоры по Украине. Затягивание приводит к потерям Украиной территорий и ослабеванию позиций Запада, считают журналисты.
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