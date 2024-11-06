В Кремле заявили, что США могут прекратить конфликт на Украине очень быстро

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Соединенные Штаты Америки могут очень быстро прекратить конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Представитель Кремля подчеркнул, что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт.

Ранее Песков сказал, что заявления Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине после его победы на выборах в США могут измениться. По словам пресс-секретаря российского лидера, ранее у Трампа были выступления, где он говорил о своих мирных планах на международной арене. Однако эта позиция может измениться, как только Трамп "войдет в Овальный кабинет".