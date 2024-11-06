Le Point: Харрис в ходе кампании допустила те же ошибки, что и Клинтон в 2016 году

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис допустила в ходе своей предвыборной кампании те же политические ошибки, что и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в 2016 году, сообщает французский журнал Le Point.

"Если Дональд Трамп победил, то можно с уверенностью сказать, что это произошло благодаря тому, как вела свою кампанию Камала Харрис. Как и Хиллари Клинтон, соперница Трампа на президентских выборах в 2016 году, от начала и до конца все делала неправильно", – говорится в статье.

Согласно материалу, Харрис допустила три главные ошибки: занималась морализаторством, пользовалась поддержкой голливудской "элиты" и почти всех СМИ, а также "усиливала разобщенность" американского общества.

При этом, по мнению издания, принципиальная ошибка Харрис заключается в том, что в ходе своей предвыборной гонки она обращалась к каждой части населения Соединенных Штатов в отдельности, в то время как ее оппонент, наоборот, не разделял избирателей на группы и обращался ко всем "с национальным, если не патриотическим посланием". Это помогло Трампу собрать сторонников из всех слоев общества, в том числе среди чернокожего населения.

Между тем, согласно данным компании Edison Research, Трамп набирает 70,7 миллиона голосов, его оппонент Харрис – 65,7 миллиона после обработки 87% бюллетеней. Таким образом, в поддержку республиканца выступили 51% избирателей.



В свою очередь, Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. По его словам, на выборах он наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания. Также избранным президентом США республиканца назвал спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).

Выборщики голосуют на 41-й день после общенационального голосования. В 2024-м это произойдет 17 декабря. После это голоса направляются в Вашингтон, где 6 января члены конгресса соберутся для их подсчета.