CNN: республиканцы заняли 201 место в палате представителей и лидируют в сенате

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Республиканская партия продолжает лидировать на выборах в палате представителей конгресса США, заняв, по последним данным, 201 место, передает телеканала CNN.

Демократы, в свою очередь, занимают 173 места, когда для победы нужно 218. Кроме того, республиканцы и в сенате продолжают сохранять лидирующие позиции с 51 местом.

При равенстве голосов во время рассмотрения законопроектов в сенате решающее слово остается за вице-президентом США, который является председателем верхней палаты и обладает правом решающего голоса.

Тем временем республиканец Дональд Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считает, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

Фаворит президентской гонки также спрогнозировал сохранение за Республиканской партией контроля над палатой представителей и выигрыш в сенате.