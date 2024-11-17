Welt: Зеленский ищет скорейшей встречи с Трампом для поддержки Украины

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Украинские власти стремятся в кратчайшие сроки провести встречу лидера страны Владимира Зеленского с избранным лидером США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины пишет немецкая газета Welt.

Зеленский, по данным газеты, ищет скорейшей встречи с Трампом, чтобы привлечь его на сторону Украины и получить поддержку. В материале отмечается, что украинские власти "напряженно следят" за тем, как детали мирного плана избранного президента США становятся известными.

Источники отмечают, что в администрации Зеленского беспокоятся из-за неопределенного статуса и боятся, что Киеву придется принять все условия Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп уже услышал "базис" киевской позиции по урегулированию украинского конфликта, и не стал выступать против него. Он также добавил, что с Украиной не сработает правило "садись и слушай", так как для Киева важен "справедливый мир".

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что вместо переговоров следует "объединить мир вокруг Украины", чтобы она находилась в "сильной позиции", однако предложил разработать стратегию, которая будет включать в себя "дипломатические дискуссии".