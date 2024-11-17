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Соединенные Штаты не заботятся об Украине, а используют ее в качестве инструмента для попытки нанести России "стратегическое поражение". Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о заинтересованности Вашингтона в урегулировании конфликта.

Москва продолжает призывать Киев перестать убивать русских и отправлять на смерть украинцев, добавил политик.

Продолжение украинского конфликта выгодно США, так как они нарастили поставки своего сжиженного природного газа в Европу результате антироссийских санкций, сказал ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что условием для регулирования на Украине должна стать отмена рестрикций против России.

В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что украинский конфликт в итоге будет урегулирован за столом переговоров.